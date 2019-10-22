В рамках программы Общественного объединения IDEA, министерства экологии и природных ресурсов и азербайджанского представительства Всемирного фонда защиты дикой природы (WWF) - "Реинтродукция зубров в Азербайджане" в будущем году в Азербайджан будут доставлены еще восемь зубров.

Об этом сообщил Trend глава азербайджанского представительства Всемирного фонда защиты дикой природы Эльшад Аскеров, передает Day.Az.

Аскеров, напомнив о завезенных ранее в Азербайджан 12 зубрах, отметил, что в будущем году их общее число в стране достигнет 20.

Рассказав о проведенных с участием зарубежных экспертов научных исследованиях в зоне Большого Кавказа, перед доставкой в страну первых зубров, Аскеров добавил, что на основе результатов этих исследований было принято решение о размещении этих зубров на территории в 300 гектаров, в Шахдагском национальном парке, в Исмаиллинском районе. В целях обеспечения их безопасного существования, во избежание их побега и нападения на них диких животных, территория их обитания окружена забором, с подведенным к нему электрическим током.

"Электрический забор не может убить животных, он всего лишь не позволяет им выйти за пределы территории", - заявил Аскеров.

Глава представительства отметил, что в Азербайджан завозятся зубры лишь с кавказскими генами.

По словам Аскерова, после проведенных поисков в европейских зоопарках были обнаружены зубры с кавказскими генами.

"Эти животные также живут в Беларуси, Польше, Америке и в других регионах мира. Но так как они не эндемичные, мы находим животных с генами, соответствующими Кавказскому региону. Каждый из 12 зубров является носителем кавказских генов", - сказал глава представительства.

Аскеров отметил, что согласно исследованиям ученых, для здорового продолжения поколения зубров их начальное количество должно равняться как минимум 50. Поэтому в последующие годы планируется довести их число до 50 особей.

"Ученые считают, что в случае если их количество меньше 50, они бывают генетически малосортными. Во избежание возникновения в будущем генетических проблем, начальное количество должно равняться 50", - сказал Аскеров.

Также глава представительства сообщил, что европейские зоопарки передали находящихся на грани вымирания зубров на бесплатной основе.

"Если приобретать их за деньги - это будет стоить очень дорого. Цена самцов зубров - 12 тысяч, самок - восемь тысяч евро. При покупке пара зубров обошлась бы нам в 20 тысяч евро. Но так как мы реализуем программу "Реинтродукция зубров в Азербайджане", зоопарки передали нам зубров бесплатно", - продолжил Аскеров.

Официальный представитель WWF отметил, что весной будущего года планируется выпустить в дикую природу зубров, содержащихся ныне на территории, огражденной электрическим забором. В то же время, их движение будут отслеживаться, и их местонахождение будет точно определяться при помощи прикрепленных к ошейникам датчиков GPS.

Аскеров также отметил, что после выпуска зубров в природу они не будут представлять угрозу для людей.

По словам главы представительства, зубры могут объедать траву на участках и посевах, и для таких случаев намечается разработка программы для выдачи компенсаций владельцам.

Вопрос реинтродукции зубров начался обсуждаться еще шесть лет назад, сообщил Trend директор департамента биологического разнообразия и развития особо охраняемых природных территорий министерства экологии и природных ресурсов Хикмет Ализаде.

"Реинтродукция зубров - плод шестилетнего труда. Исторически зубры обитали на Кавказе, их предки жили здесь. Сегодня мы уже можем смело заявить, что кавказский зубр был возвращен в природу Азербайджана. Реинтродукция зубров в страну является одним из элементов восстановления нашего природного наследия", - сказал Ализаде.

Директор департамента отметил, что переселенные в Азербайджан зубры уже адаптировались к местным условиям и смогли прожить, сохраняя здоровую форму, в течение 5-6 месяцев нахождения в стране.

"Благодарим наших партнеров по программе за успешно пройденный этап. Зарубежные организации также считают, что реинтродукция зубров в нашу страну является одним из успешных экологических проектов последних десяти лет", - заявил Ализаде.

Директор департамента также подчеркнул, что туристы проявляют большой интерес к зубрам. По его словам, после реинтродукции зубров целью посещения Шахдагского национального парка со стороны примерно 800 туристов, стал осмотр именно этих животных", - сказал директор департамента.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!