В Азербайджане автобусы будут проходить особый контроль в гаражах в связи с переходом на зимний режим. Как передает Day.Az, об этом сказала в четверг Trend глава пресс-службы Госслужбы автомобильного транспорта Нурида Аллахъярова.

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