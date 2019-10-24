В Сабаильском районном суде завершилось слушание по делу бывшего директора средней школы № 162 Севиндж Аббасовой, обвиняемой в гибели Элины Гаджиевой.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, на судебном заседании под председательством судьи Азера Тагиева Севиндж Аббасовой был вынесен окончательный приговор.

Суд приговорил Севиндж Аббасову к 2 годам, 2 месяцам и 14 дням лишения свободы с учетом срока ее домашнего ареста. В то же время суд обязал Аббасову выплатить Севиль Гусейновой, матери погибшей Элины Гаджиевой, 18 тысяч манатов.

Отметим, что по факту самоубийства ученицы 8 класса средней школы №162 в Сабаильском районе города Баку Элины Гаджиевой (2004 г.р.), которая бросилась с третьего этажа здания учебного заведения, в прокуратуре города Баку было возбуждено уголовное дело по статье 125 (доведение до самоубийства) УК АР. Директор школы Севиндж Аббасова была привлечена к ответственности по статьям 143 (оставление в опасности) и 314.2 (халатность, повлекшая по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия) в качестве обвиняемого лица. В ее отношении решением суда была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Позже дело по статье 125 (доведение до самоубийства) УК АР было закрыто.

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