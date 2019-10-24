Отель Pullman Baku совместно с Urban.Az организовал Фестиваль здоровья, на который пришли более 500 человек. Программа мероприятия включала в себя йогу, зажигательную зумбу, пилатес для взрослых и детей, йогический танец Каушики и захватывающий дух паркур.

Также на зеленой лужайке были организованы зоны для отдыха и пикника.

Идеальный день, чтобы провести его с семьей. Между активными занятиями участников угощали полезной и здоровой едой, предоставленной отелем Pullman Baku.

Пока родители заимались йогой, дети бегали на лужайке. Но во время зажигательной зумбы никто не смог остаться в стороне. Танцевали все! Затем был пилатес, где родители помогали деткам. И наконец - паркур, который был гвоздем программы. Ребята показывали такие трюки, что наблюдавшие были в восторге!

В течение всего дня у всех желающих была возможность получить бесплатную консультацию у врачей.

В конце дня были разыграны подарки от спонсоров. Одна из счастливиц получила 3-месячный абонемент в Pullman Baku Spa.

Pullman Baku обращает внимание на здоровый образ жизни и проводит много мероприятий. Этим летом успешно были проведены Марафон и Кросс Фит соревнование.

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