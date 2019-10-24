Жуткое ДТП, произошедшее на улице Гурбана Аббасова Сабаильского района Баку, попало на камеру видеонаблюдения.

Как передает Day.Az со ссылкой на Avtosfer.az, инцидент случился 8 октября.

30-летний Эльвин Исмаилов на своем мотоцикле ехал в направлении поселка Баил и намеревался повернуть на улицу Г.Аббасова.

Однако мотоциклист не справился с управлением, в результате чего транспортное средство задело бордюр. Водитель ударился о фонарный столб и упал на тротуар.

Молодой мужчина скончался на месте.

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