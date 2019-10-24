Фотография огромного цилиндра, расположенного в центре Баку, привлекла к себе внимание пользователей соцсетей - многие в Интернете начали гадать, что это такое.

Как передает Day.Az, стало известно, что доставленный в центр столицы уникальный объект является установкой для хранения сжиженного газа.

Установка импортирована из Италии и будет использована для модернизации нефтеперерабатывающего завода SOCAR им. Гейдара Алиева.

Устройство длиной 35 метров и 345 тонн является первым на Кавказе. Ожидается, что на следующем этапе появится более крупный 66-метровый агрегат.

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