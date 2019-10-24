Агентство пищевой безопасности Азербайджана провело проверку в цехе по производству молочной продукции, принадлежащем физическому лицу Мурадову Эльхану Мюршюд оглу, действующему в Бинагадинском районе Баку, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Агентство.

В ходе проверки были обнаружены факты нарушения требований технических нормативно-правовых актов в сфере пищевой безопасности: перерабатывающее предприятие не прошло регистрацию в реестре пищевой безопасности, и функционирует на обочине автомагистрали, в одноэтажном каменном строении (в гараже). Также было выявлено, что в цехе не соблюдаются санитарно-гигиенические нормы и требования нормативно-технических актов, молочная продукция производится из сырья неизвестного происхождения.

Было установлено, что принимаемое на переработку сырье и полуфабрикаты не проходят проверку показателей безопасности и качества, отсутствуют документы относительно состояния животноводческих хозяйств, откуда поставляется сырье и полуфабрикаты.

Помимо указанного было выявлено, что на предприятии не соблюдаются санитарно-гигиенические требования, консервант E-235 (Pimalak), применяемый для предотвращения образования плесени в продукте и с целью продления срока хранения, добавляется на глаз, что противоречит требованиям нормативно-технических актов при проведении производственных процессов, что может создать угрозу для жизни и здоровья человека, в цехе не контролируется режим температуры и влажности.

Наряду с этим, потребители были введены в заблуждение относительно происхождения продукции, так как при маркировке использовалось географическое название "Ивановка", что также существенно нарушает их права. На этикетках продукции были указаны название и адрес не действующего производителя.

Сырье на производственном участке и готовая продукция хранились в одной холодильной камере, без соблюдения правил товарного соседства.

Поэтому, в связи с основательными подозрениями на то, что данная продукция может создавать угрозу для жизни и здоровья людей, пробы с нее были переданы в лабораторию Агентства пищевой безопасности, а предприятие закрыто.

Агентство и дальше будет осуществлять последовательные мероприятия, и принимать жесткие меры по пресечению незаконных случаев, связанные с нарушением норм пищевой безопасности и направленных на нарушение прав потребителей.

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