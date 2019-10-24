Шамахинская астрофизическая обсерватория имени Насреддина Туси Национальной Академии наук обнародовала прогноз космической погоды.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на обсерваторию, сегодня солнечная активность была на низком уровне, на Солнце не наблюдались пятна. Геомагнитное поле за последние 24 часа в целом было спокойным.

Было отмечено, что за прогнозируемый период (24-26 октября) солнечная активность будет на низком уровне. Первые два дня ожидается слабое увеличение параметров солнечного ветра. В последний день состояние нормализуется.

Вероятность магнитной бури в первые два дня прогнозируемого периода оценивается менее 30 процентов, а в последний день - менее 15 процентов.

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