https://news.day.az/society/1169042.html Скончался бывший ректор БГУ
Скончался бывший ректор БГУ
Скончался бывший ректор Бакинского Государственного Университета Фируддин Самендаров
Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, доктор юридических наук скончался в возрасте 80 лет.
Напомним, что Самендаров родился 12 апреля 1939 года в селе Молдан Саатлинского района Азербайджана. Являлся ректором БГУ с 1992 по 1993 год.
Allah rəhmət eləsin!
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