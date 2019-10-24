Скончался бывший ректор Бакинского Государственного Университета Фируддин Самендаров

Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, доктор юридических наук скончался в возрасте 80 лет.

Напомним, что Самендаров родился 12 апреля 1939 года в селе Молдан Саатлинского района Азербайджана. Являлся ректором БГУ с 1992 по 1993 год.

Allah rəhmət eləsin!

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