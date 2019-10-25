https://news.day.az/society/1169076.html Несчастный случай в Мингячевире, пострадал ребенок
Несчастный случай в Мингячевире, пострадал ребенок
В городе Мингячевир произошел нечастный случай по невнимательности родителей.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на Медину Бакирзаде Пярвиз гызы 2018-го г.р. опрокинулся газан с кипящей водой. Инцидент произошел в жилом массиве Гюнешли.
Ребенок получил ожоги различной степени. Девочку срочно отвезли в больницу, где ее разместили в отделении реанимации и интенсивной терапии. Ее состояние оценивается как тяжелое.
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