В Ясамальском районе Баку столкнулись 3 автомобиля.

Авария произошла у станции метро 20 Января, передает Day.Az со ссылкой на АПА.

Автомобиль марки "Mercedes" на большой скорости врезался в припаркованное на обочине такси ("Opel"), которое от удара по инерции столкнулось с автомобилем аналогичной марки. Водитель "Mercedes" в результате ДТП пострадал.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП, назначена автотехническая экспертиза. Водитель "Mercedes" направлен на прохождение медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Все три автомобиля отправлены на штрафную стоянку.

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