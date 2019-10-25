https://news.day.az/society/1169180.html В Москве расстреляли известного азербайджанского экстрасенса
В Москве расстреляли известного азербайджанского экстрасенса
Известный азербайджанский экстрасенс Надим Алиханов получил огнестрельное ранение в Москве.
Как передает Day.Az со ссылкой на baku.ws, экстрасенс отмечал свое 34-летие вместе со своими друзьями в одном из ресторанов Москвы, принадлежащем азербайджанцам.
Внезапно экстрасенс и гости подверглись вооруженному нападению. Надим Алиханов и одна россиянка получили огнестрельные ранения: Надим был ранен в шею и плечо, а девушка - в брюшную полость. Пострадавшие были госпитализированы.
Брат Надима Тофик Алиханов подтвердил СМИ данный факт. По его словам, в настоящее время его брат находится в реанимации.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре