Автор страницы @miaagallery Мария Кузьмина ведет экскурсии по парадным Баку. В социальной сети Instagram девушка делится фотографиями невероятно красивых парадных и рассказывает историю этих архитектурных жемчужин столицы. Но ее внимание привлекают не только парадные, но и сами строения, которые отличаются не только архитектурной ценностью, но и невероятными историями, которые хранят в своих стенах.

Так, например, одна из публикаций девушки оказалась посвящена известному Дворцу Мухтарова (Дворец Счастья), расположенному в центральной части улицы Истиглалият. Дворец построен в 1911-1912 годах на средства нефтепромышленника, миллионера-мецената Муртузы Мухтарова по проекту Иосифа Плошко.

Это строение таит красивую историю любви бакинского миллионера и его супруги Елизаветы.

Как-то раз, будучи во Владикавказе, Мухтарову довелось побывать в доме генерала Туганова, где он и встретил свою будущую жену - Лизу. Ее семья долго не соглашалась на этот неравный, по их понятиям, брак. Но его упорство сделало свое дело. После возвращения из свадебного путешествия по Италии Мухтаров задумал построить для горячо любимой жены дворец, точь-в-точь, такой же, каким она восхищалась в Венеции. Сюрприз был сногсшибательным, счастливая супруга долго не могла прийти в себя от такого роскошного подарка...

В 1917 году вспыхнула революция и многие миллионеры были вынуждены эмигрировать из страны. Мухтарова тоже уговаривали покинуть Азербайджан, но он выслал свою семью из города, а сам остался в доме. В один из дней во двор въехали конные красноармейцы с постановлением об аресте хозяина и его семьи. Услышав шум, Муртуза Мухтаров вышел на балкон, не теряя самообладания, достал револьвер и застрелил посланников, оставив последнюю пулю для себя. Не попав в сердце, он промучился еще два дня, истекая кровью. Смерть его была мучительной. Резной дубовый потолок был последним свидетелем страданий хозяина...

Н. Гасымова

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