Посадка за один день в конце ноября 650 тысяч деревьев в честь 650-летнего юбилея великого азербайджанского поэта и мыслителя Имадеддина Насими по инициативе Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой станет очередным рекордом Азербайджана. В рамках этой высоконравственной и благородной инициативы каждый получит возможность посадить дерево, произойдет ощутимое расширение озеленения в стране.

Об этом в пятницу сказала Trend пресс-секретарь министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Ирада Ибрагимова, передает Day.Az.

По ее словам, по всей республике идут серьезные работы по подготовке к этому мероприятию. Все саженцы выращены в питомниках ОАО "Озеленение и ландшафтное устройство Азербайджана" и Центров лесного хозяйства.

"Присоединившись к этой благородной инициативе, мы почтим память великого поэта, а также покажем пример оздоровления окружающей среды, посадив за день 650 тысяч деревьев. Призываем каждого присоединиться к этой грандиозной акции, посадить дерево и регулярно ухаживать за посаженными деревьями. Каждое высаженное дерево - это вклад в здоровое будущее, здоровую окружающую среду", - сказала Ирада Ибрагимова.

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