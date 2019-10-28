Баку давно известен как город, который влюбляет в себя. Многие приезжают в столицу Азербайджана в качестве туристов или же на недолгое время по работе, но решают остаться в этом Городе ветров.

В качестве одного из таких примеров можно привести историю владелицы украинского ресторана Soloha Лидии Шестак-Алиевой, которая приехала в Баку 14 лет назад, влюбилась в столицу и решила остаться здесь.

"Я приехала в Азербайджан из Украины в 22 года в качестве маркетолога зарубежной парфюмерной компании. Но через полтора года работы поняла, что корпоративная жизнь - это не мое.

Мне понравилось в Баку, но чтобы здесь остаться, нужно было искать работу, и я решила, что открою свой бизнес. Я осталась, потому что полюбила Баку, его климат, жителей, которые стали моими друзьями.

Что касается бизнеса, то открыть его кому-то легко, а кому-то нет, и это зависит от ожиданий человека и готовности вкладываться в свое дело. Я работала сама с мамой, мы с ней вдвоем ставили бизнес на рельсы. Сейчас в Азербайджане создаются более благоприятные условия, чтобы люди приезжали и создавали свое дело в стране.

Бизнес, сам по себе, нелегко строить. Если у человека есть желание, он просто берет и делает. Может быть, будут сложности, но если верить в себя и свои возможности, то все получится. А оформление бизнеса - это сегодня делается вообще легко, благодаря ASAN xidmət.

Тогда я задумалась над открытием салона красоты, даже съездила на выставку в Париж, изучала сферу, но поняла, что это не то, чем я хотела бы заниматься. Поэтому я стала дальше искать идею бизнеса и пришла к тому, что хочу открыть свой ресторан. Вдохновилась я тогда рестораном "Хуторок" в Борисполе. Я летела из Киева и встретила подругу, которая говорила о своем успешном бизнесе и подумала, что вот я одна такая без бизнеса, и что надо срочно что-то придумать. Уже в самолете поняла, что нужно открывать в Баку ресторан украинской кухни.

Прилетела в Баку, нашла помещение и уже через три месяца открыла ресторан. Нам уже 12 лет и мы достаточно знаменитый бренд в Баку. А сейчас мы работаем над книгой украинской кухни на азербайджанском языке", - рассказала Лидия.

Наша собеседница добавила, что сама безумно любит готовить, и у нее отлично получаются блюда азербайджанской кухни. А на Новруз байрамы она традиционно готовит несколько видов плова.

Ф. Агаларова

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