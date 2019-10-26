Агентство пищевой безопасности провело в Сумгайыте проверки в супермаркете "Ордубад", действующем при торговом центре "Помпей", сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Агентство.

В ходе мониторинга было установлено, что в молочном отделе реализуются сыры под марками "Alman pendiri", "Bərdə pendiri", "İsmayıllı pendiri" и шор, на этикетках которых не указаны дата производства и срок годности, условия хранения, название и адрес производителя, пищевая ценность продуктов и другие необходимые сведения.

Образцы продукции были отправлены в лабораторию Института пищевой безопасности. Проверки установили, что продукция не соответствует необходимым нормам. На основании выявленных недостатков в отношении руководителя предприятия Рагимова Фамина Афрасияб оглу был составлен протокол, продукция была изъята из продажи.

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