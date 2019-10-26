Электропоезда, курсирующие по маршруту Баку-Бакиханов, 27 октября работать не будут, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Работа электропоездов будет приостановлена в связи с установкой опор наземного пешеходного перехода на этом участке.

С 28 октября поезда будут ходить по прежнему графику.

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