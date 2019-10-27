26 октября в Будапеште состоялось учредительное заседание Координационного совета азербайджанцев, проживающих в странах Восточной Европы.

В мероприятии принимали участие председатель Государственного комитета Азербайджана по работе с диаспорой Фуад Мурадов, посол Азербайджана в Венгрии Вилаят Гулиев, наши многочисленные соотечественники, проживающие и получающие образование в Восточной Европе.

Заседание началось с озвучивания государственного гимна Азербайджана.

Открывая мероприятие вступительным словом, посол В.Гулиев коснулся деятельности азербайджанцев, проживающих в Восточной Европе, высоко оценил работу, проводимую Государственным комитетом в области организационного становления наших соотечественников, и подчеркнул, что визит делегации в Венгрию проходит плодотворно. Дипломат сказал, что наши соотечественники, проживающие за рубежом, играют большую роль в популяризации Азербайджана, однако ощущается необходимость в дальнейшей активизации данного процесса, поэтому он уверен в пользе проведения учредительного заседания, учреждения координационных советов.

Председатель комитета в своем выступлении говорил о диаспорской политике нашего государства, возможностях организационного становления азербайджанцев мира. Констатировав необходимость таких открытых обсуждений с нашими соотечественниками, Ф.Мурадов подчеркнул, что каждый азербайджанец, независимо от места проживания, должен стремиться к защите независимости нашего государства, его популяризации в мире, сохранению и развитию азербайджанства. В этом контексте был отмечен высокий индивидуальный потенциал азербайджанцев, проживающих в Восточной Европе.

Председатель комитета сообщил участникам заседания, что в Венгрии планируется открыть дом Азербайджана, в связи с чем в настоящее время проводятся обсуждения.

На заседании состоялись презентация Фонда поддержки азербайджанской диаспоры и показ видеоролика, отражающего деятельность Государственного комитета.

Победительнице конкурса сочинений, проведенного во время II Летнего лагеря диаспорской молодежи Лале Зейналовой, являющейся в настоящее время одним из координаторов Координационного совета азербайджанцев Польши, от имени Государственного комитета был вручен подарок. Затем был учрежден Координационный совет и избраны координаторы.

Состоялся широкий обмен мнениями о направлениях деятельности Координационного совета, были выслушаны проблемы наших соотечественников, даны ответы на интересующие их вопросы.

Еще одна встреча делегации в рамках визита в Венгрию была проведена с турецкими и венгерскими преподавателями в Институте Юнуса Эмре.

Председатель Государственного комитета Фуад Мурадов проинформировал участников встречи о диаспорской политике нашей страны, деятельности возглавляемой им структуры, создании сети общетюркской диаспоры, мерах, предусмотренных в "Стратегической дорожной карте относительно развития тюркоязычных диаспор". Напомнив в качестве примера мысль об организации летнего лагеря молодежи тюркоязычных стран, он выразил уверенность в том, что этот шаг придаст импульс сближению всего тюркского мира.

Делегации сообщили, что в упомянутом учебном заведении турки и венгры, проживающие в этой стране, обучаются турецкому языку и литературе. Кроме того, преподаватели стараются популяризировать Азербайджан среди венгерских студентов. Oни рассказали о поездках в нашу страну, исследованиях, проводимых в связи с Турцией и Азербайджаном, изданных книгах, фильме "Прекращение огня", снятом в Карабахе Венгерско-Туранским фондом.

Учредитель Венгерско-Туранского фонда Андраш Биро отметил, что цель съемок данного фильма заключалась в доведении до венгерской общественности правды о Карабахе. Было подчеркнуто, что в Венгрии состоялась широкая презентация фильма, повествующего об оккупации армянами азербайджанских земель.

Делегация поблагодарила руководство Института Юнуса Эмре за интересную встречу, прошедшую в теплой атмосфере. Было отмечено, что такие встречи оказывают позитивное влияние на еще большее сближение наших диаспор, их организационное становление, осуществление лицами тюркского происхождения, проживающими за рубежом, совместной деятельности.

По окончании встречи гости ознакомились с организованной в институте выставкой.

В мероприятии также принимал участие посол нашей страны в Венгрии Вилаят Гулиев.

30%-dək olan cashback-dən indi yararlanın