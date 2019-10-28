В Гяндже 27 октября прошел велопробег.

Мероприятие, организованное при совместной поддержке Общественного объединения "Региональное развитие", Исполнительной власти города Гянджа, Федерации велоспорта Азербайджана, в рамках проекта "Гянджа - спортивный город Европы 2019 года", направлено на пропаганду здорового образа жизни, поощрение велосипедного спорта в регионах, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend.

Велопробег стартовал от железнодорожного вокзала Гянджи и продолжался до здания Исполнительной власти Гянджи.

В велопробеге приняли участие свыше 1000 человек.

На финише школьникам из малообеспеченных семей Гянджи были подарены велосипеды.

Отметим, что в рамках велопробега велосипеды были подарены 100 детям из малоимущих семей.

Напомним, что Гянджа также объявлена спортивным городом Европы 2019 года. Этот титул Гянджа завоевала первой среди стран СНГ.

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