Серьезная авария произошла на Украинском кругу в Хатаинском районе Баку.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Avtosfer.az, водитель микроавтобуса марки Mercedes Vito на большой скорости выехал на круг и, не уступив дорогу, врезался в автомобиль марки Mercedes C-класса.

В результате автомобили были серьезно повреждены.

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