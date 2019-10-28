https://news.day.az/society/1170071.html В Баку микроавтобус протаранил иномарку - ВИДЕО
В Баку микроавтобус протаранил иномарку - ВИДЕО
Серьезная авария произошла на Украинском кругу в Хатаинском районе Баку.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Avtosfer.az, водитель микроавтобуса марки Mercedes Vito на большой скорости выехал на круг и, не уступив дорогу, врезался в автомобиль марки Mercedes C-класса.
В результате автомобили были серьезно повреждены.
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