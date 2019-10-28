Государственный комитет по статистике Азербайджана назвал причины, по которым некоторые лица остались вне процесса переписи населения, и меры, которые будут предприняты в связи с этим.

Как сообщил в понедельник эксклюзивно Trend руководитель переписной группы Госкомcтата Азад Аббасалиев, согласно информации, поступившей от комиссий содействия переписи населения, созданных во всех районах и городах страны, очередная перепись населения в стране в целом завершилась, передает Day.Az.

По его словам, у нас, как и в зарубежной практике, во время посещения квартир граждан переписчиками, непосредственно осуществляющими перепись, они разминулись с главой или членами домашнего хозяйства.

"В таком случае, согласно правилам проведения переписи, составляется документ, именуемый "Письмо лицам, которых не удается застать дома", который закрепляется на двери квартиры. В документе излагается просьба, чтобы гражданин связался с ними и назначил удобное для него время для проведения опроса. Но, бывает, что документ срывают с двери", - сказал Аббасалиев.

Он добавил, что для обеспечения качества полученной информации, после завершения переписи, то есть с 11 по 15 октября, инструкторами-контролерами и переписчиками были проведены контрольные посещения, наряду с проверкой качества работы переписчика в избирательном порядке, также навещались квартиры, в которых никого не оказалось во время переписи. Кроме этого, обеспечивается перепись на основе обращений на "горячую линию" Госкомстата лиц, которые не приняли участие в процессе по каким-либо причинам.

Представитель госкомитета отметил, что для устранения недочетов, обнаруженных во время проверки качества переписи, а также привлечения к процессу лиц, которые по различным причинам остались вне переписи, во всех местных статистических органах созданы оперативные группы, которые обеспечат осуществление надлежащих мер по каждому обращению. До конца этого года во всех районах и городах страны инструкторами-контролерами будут осуществляться прием документов переписи от переписчиков, их проверка и передача заведующим пунктами переписи, а далее эти документы будут переданы переписной группе Госкомстата. После того, как будет завершен данный процесс, с января 2020 года в Госкомитете начнется ввод этой информации в специально созданную электронную информационную систему.

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