https://news.day.az/society/1170205.html Осень в Габале в объективе азербайджанского путешественника - ФОТО
Осень в Габале в объективе азербайджанского путешественника - ФОТО
Известный азербайджанский фотограф и путешественник Алексей Лекин на своей странице в Instagram делится волшебными работами, снятыми во время путешествий по Азербайджану.
Day.Az представляет фотографии, снятые им во время путешествия в Габалинский район. На снимках запечатлена яркая осень в регионе страны.
Отметим, что данная публикация собрала восторженные комментарии пользователей соцсети.
Н. Гасымова
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