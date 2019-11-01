Известный азербайджанский фотограф и путешественник Алексей Лекин на своей странице в Instagram делится волшебными работами, снятыми во время путешествий по Азербайджану.

Day.Az представляет фотографии, снятые им во время путешествия в Габалинский район. На снимках запечатлена яркая осень в регионе страны.

Отметим, что данная публикация собрала восторженные комментарии пользователей соцсети.

Н. Гасымова

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