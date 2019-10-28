Главное управление по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре Азербайджана провело оперативно-следственные мероприятия в городах Гянджа и Исмаиллы, в ходе которых была выявлена незаконная деятельность группы граждан Азербайджана, занимавшихся подделкой, незаконным изготовлением и продажей официальных документов, предоставляющих право поступать в вузы и колледжи в обход министерства образования и Государственного экзаменационного центра, а также подтверждающих получение образования в этих учебных заведениях, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на пресс-службу генеральной прокуратуры.

Так, в ходе обыска кабинетов заведующего кафедры физической культуры и допризывной гражданской подготовки Гянджинского государственного университета Мамедова Аляддина Хатам оглу и лаборанта данной кафедры Гасымова Эльмира Мюзадиль оглу были найдены и изъяты дипломы различных вузов и колледжей и другие документы на имя 37 человек.

Кроме того, во время обыска в кабинете и автомобиле экс-директора ООО "Исмаилллинский олимпийский спорткомплекс" Гумбатова Тофига Муршуд оглу были найдены и изъяты дипломы различных вузов и колледжей на имя 62 лиц, удостоверения личности граждан, их копии, банковские карточки и другие документы.

Также во время обыска, произведенного по месту проживания в Гяндже члена преступной группы Имамгулиева Азера Вагиф оглу были найдены и изъяты фальшивые печати министерства образования, ряда районных филиалов Института учителей Азербайджана - Гянджинского, Газахского и Нахчыванского филиалов, общего отдела этого института, Гянджинского городского хозрасчетного колледжа бытового обслуживания, Гекчайского государственного колледжа управления и технологий, Азербайджанского университета кооперации, Мингячевирской городской школы кадровой подготовки и квалификации, Азербайджанской академии сельского хозяйства, Азербайджанского педагогического института русского языка и литературы имени М.Ф.Ахундова и других вузов. Были найдены также цветной принтер, специальная сумка для хранения печатей, монитор марки "LG", процессор "Raimb", пять твердых обложек дипломов о высшем образовании, две твердые обложки дипломов об окончании среднего и технического образования и другие средства.

На основании доказательств, собранных Главным управлением, во время проведенных обысков и иных отдельных следственных действий, было установлено, что Мамедов, работая заведующим кафедрой университета, совместно с лаборантом Гасымовым, знакомыми Имамгулиевым, Гумбатовым и другими лицами, которые разыскиваются следствием, создал преступную группу, распределив между ними обязанности.

Члены группы должны были собирать заказы по изготовлению поддельных дипломов за деньги, разыскивать лиц, желающих приобрести поддельные дипломы, принимать у них деньги, незаконно изготавливать дипломы и доставлять их по назначению. Исполняя данные функции, члены преступной группы, обманули отдельных граждан и, злоупотребив доверием, присвоили их имущество.

Следствием было установлено, что члены преступной группы умышленно вносили ложную информацию в содержание незаконно изготавливаемых дипломов, выдавая их за настоящие. Пообещав устроить в одно из учебных заведений близкого родственника жителя Билясуварского района Видади Бабаева - Хикмета Бабаева, они присвоили 5 850 манатов, принадлежащих гражданину. Члены преступной группы также обманули жителя Баку Мовлуда Джафарова, пообещав содействие в получении официального свидетельства и заверения в министерстве образования диплома Харьковской академии гражданской обороны его близкого родственника - Шахина Джафарли. Они незаконно изготовили поддельное свидетельство, в содержание которого умышленно внесли ложную информацию об утверждении в министерстве образования диплома на имя Шахина Джафарли и передали его Мовлуду Джафарову. После этого, заверив Шахина Джафарли в том, что устроят его на работу в Управление противопожарной охраны МЧС, путем мошенничества получили у Мовлуда Джафарова 15 тысяч манатов и поделили их между собой.

Точно также они присвоили три тысячи манатов, принадлежащие жителю Тертерского района Мусеибу Асланову, близкую родственницу которого - Гаратель Асланзаде, пообещали устроить в Гянджинский государственный университет.

В связи с серьезными подозрениями о подделке официальных документов вышеперечисленные лица - Мамедов, Имамгулиев, Гасымов и Гумбатов были привлечены в качестве обвиняемых, им были предъявлены обвинения по статьям 178.3.1, 32.4, 312.2, 320.1 и 320.2 Уголовного Кодекса Азербайджана, и в отношении них постановлением суда была избрана мера пресечения в виде ареста.

Главное управление по борьбе с коррупцией продолжает проведение необходимых следственно-оперативных мероприятий, направленных на полное установление круга виновных лиц и граждан, чьи законные права и интересы были нарушены, а также возмещение причиненного ущерба.

Генпрокуратура просит граждан и предпринимателей обращаться на "горячую линию - 161" в случае выявления подобных незаконных действий.

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