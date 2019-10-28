С завтрашнего дня будет восстановлено движение электропоездов до станции Сабунчи.

Об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги", передает Day.Az.

Согласно информации, с 29 октября движение электропоездов Баку-Сабунчи-Баку до станции Сабунчи будет возобновлено.

"График движения электропоездов Баку-Сабунчи-Баку останется в силе", - сказали в ЗАО.

Отметим, что с 26 сентября в связи со строительcтвом тоннеля на автомобильном переезде на территории станции Сабунчи, электропоезда Баку-Сабунчи-Баку ходили до остановки Бакиханова.

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