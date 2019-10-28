https://news.day.az/society/1170258.html Вниманию метеочувствительных людей - Предупреждение Шамахинской обсерватории
Вниманию метеочувствительных людей - Предупреждение Шамахинской обсерватории
Шамахинская астрофизическая обсерватория имени Насреддина Туси Национальной Академии наук обнародовала прогноз космической погоды.
Как передает Day.Az со ссылкой на обсерваторию, в течение дня солнечная активность была на низком уровне, на Солнце не наблюдались пятна. Геомагнитное поле за последние 24 часа в целом было спокойным.
За прогнозируемый период (28-30 октября) солнечная активность также будет на низком уровне. В последний день прогноза ожидается увеличение параметров солнечного ветра.
Вероятность магнитной бури за прогнозируемый период оценивается чем менее в 10 процентов.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре