Вчера около 07:30 на улице Мехди Гусейна в Сабаильском районе Баку произошло ДТП.

Легковой автомобиль, попавший в аварию, охватило пламя, передает Day.Az со ссылкой на oxu.az.

Как заявил Avtosfer.az начальник отдела Управления государственной дорожной полиции города Баку полковник полиции Вагиф Асадов, прибывшие на место происшествия сотрудники дорожной полиции за короткое время потушили пламя при помощи огнетушителей, находящихся в маршрутном автобусе №18 марки Isuzu Citiport.

В.Асадов отметил, что данный случай демонстрирует необходимость наличия огнетушителей в автомобилях.

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