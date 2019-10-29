Современный мир сталкивается с большими проблемами, связанными с выплатой авторских гонораров. Но самое главное, что они не удовлетворяют самих авторов. Мы встречаемся с этой проблемой и в Азербайджане, и сложившаяся ситуация не может не беспокоить Агентство интеллектуальной собственности, как государственную структуру.

Об этом председатель правления Агентства интеллектуальной собственности Азербайджана Кямран Иманов заявил на международном региональном семинаре "Коллективное управление авторскими и смежными правами: основные принципы и международный опыт", который проводится совместно с Всемирной организаций интеллектуальной собственности (ВОИС), сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

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