https://news.day.az/society/1170408.html В Баку Opel проехал на красный свет и перевернулся - ВИДЕО
В Баку Opel проехал на красный свет и перевернулся - ВИДЕО
Жуткое ДТП, случившееся в Баку, попало на камеру видеонаблюдения.
Как передает Day.Az со ссылкой на Avtosfer.az, инцидент зафиксирован на проспекте Гара Гараева.
Автомобиль марки Opel выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с выезжающим справа автомобилем.
В результате Opel перевернулся. Машину откинуло на несколько метров вперед. Водитель получил тяжелые травмы.
Другой автомобиль сильно деформирован.
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