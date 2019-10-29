Жуткое ДТП, случившееся в Баку, попало на камеру видеонаблюдения.

Как передает Day.Az со ссылкой на Avtosfer.az, инцидент зафиксирован на проспекте Гара Гараева.

Автомобиль марки Opel выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с выезжающим справа автомобилем.

В результате Opel перевернулся. Машину откинуло на несколько метров вперед. Водитель получил тяжелые травмы.

Другой автомобиль сильно деформирован.

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