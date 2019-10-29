https://news.day.az/society/1170417.html Торговый посланник британского премьера на переговорах в минэкологии Азербайджана - ФОТО
Торговый посланник британского премьера на переговорах в минэкологии Азербайджана - ФОТО
В министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана состоялась встреча с делегацией во главе с торговым посланником по Азербайджану премьер-министра Великобритании баронессой Эммой Николсон, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на минэкологии.
На встрече была предоставлена информация о работе, проводимой в Азербайджане по уменьшению негативного влияния пластиковых отходов на окружающую среду, совершенствованию системы управления отходами и просвещению населения в этой сфере.
Также были обсуждены вопросы повышения производства в сфере возобновляемой энергии, перехода в мире на низкоуглеводородные источники энергии.
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