https://news.day.az/society/1170419.html В Азербайджане восстановят лесные территории, подвергшиеся пожарам
В Азербайджане восстановят лесные территории, подвергшиеся пожарам
Министерство экологии и природных ресурсов начнет восстанавливать лесные территории, подвергшиеся ранее пожарам. Как передает Day.Az, об этом сказал во вторник Trend директор департамента развития лесов минэкологии Агагардаш Гарашов.
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