Министерство экологии и природных ресурсов начнет восстанавливать лесные территории, подвергшиеся ранее пожарам. Как передает Day.Az, об этом сказал во вторник Trend директор департамента развития лесов минэкологии Агагардаш Гарашов.

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