В Институте истории Национальной академии наук Азербайджана прошел "круглый стол" на тему "Изучим свою историю", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

По сообщению института, на мероприятии обсуждались вопросы защиты нашего государства и государственности, борьбы с фальсификацией деятельности наших исторических личностей и другие вопросы.

Директор Института истории, академик Ягуб Махмудов подробно рассказал об исследованиях научного учреждения, проводимых в последние годы по инициативе, призывам и рекомендациям главы государства. Ягуб Махмудов проинформировал участников мероприятия о международных связях учреждения: "Институт сотрудничает с научными учреждениями Турции, России, Китая, Болгарии, Польши, Египта и других стран".

Говоря о борьбе с армянской ложью, академик сказал, что институт в этом направлении продемонстрировал эффективную работу, которая будет продолжена. Ученый счел важным поддержку этой деятельности со стороны общественности, объединение пропагандистских усилий, активность в Википедии и социальных сетях на исторические темы.

По словам директора института, Азербайджан имеет 5000-летнюю историю государственности: "Мы должны знать свою историю. Народ, знающий свою историю, непобедим. А народ, не знающий свою историю, обречен на смерть".

Участники "круглого стола" - ученый-историк Гаджи Гасанов, журналист-исследователь Анар Туран, председатель Объединения "Современное развитие" Мубариз Геюшлу и другие заявили, что их главной целью является служение азербайджанской государственности.

Исследователи отметили, что существует серьезная необходимость в координационной деятельности с Институтом истории. Они посчитали важной организацию в будущем совместных мероприятий, встреч и дискуссий. В конце мероприятия его участники в деле защиты нашей государственности, продвижения истории Азербайджана договорились реализовать совместные проекты. Участникам "круглого стола" вручены в дар издания Института истории.

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