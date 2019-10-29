https://news.day.az/society/1170427.html Минтруда о выплате пенсий военнослужащих
Минтруда о выплате пенсий военнослужащих
Пенсии военнослужащих и служащих, имеющих специальные звания, за сентябрь и октябрь будут выплачены к концу этого месяца, сообщает Day.Az со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения.
По сообщению министерства, пенсии за сентябрь и октябрь будут выплачены в полном размере с учетом их повышения.
Таким образом, задержки выплаты пенсий в октябре не будет. Выплата предусмотрена 26-30 числа каждого месяца.
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