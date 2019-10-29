В Гейчае ведется подготовительная работа к XIV празднику граната, который пройдет 9-10 ноября.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с XIV праздником граната создан организационный комитет и в соответствии с планом мероприятий ведется подготовительная работа. Праздничное мероприятие пройдет в городском парке Гейдара Алиева и на проспекте Гейдара Алиева, а также в парке и на улицах, расположенных перед шахматной и музыкальной школами. В настоящее время в Гейчае проводится работа по благоустройству и уборке, на центральных улицах укладывается асфальт, ремонтируются тротуары, окрашиваются фасады зданий, для праздничного украшения территории изготавливаются специальные лозунги, плакаты и доски.

На праздничном мероприятии будет организована выставка-ярмарка граната и продукции из него, а также различные конкурсы и игры, связанные с гранатом. На мероприятии гости отведают выжатые вручную гранатовые соки, наршараб, гранатовое варенье, также будет продемонстрирован самый крупный гранат. Кроме того, на фестивале будет организована продажа гранатов.

Среди гостей, приглашенных на праздник граната, будут депутаты Милли Меджлиса, послы зарубежных стран в Азербайджане, главы исполнительных властей соседних районов, местные и зарубежные бизнесмены и др.

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