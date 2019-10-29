https://news.day.az/society/1170540.html В Баку отремонтировали эту дорогу - ФОТО
В Баку отремонтировали эту дорогу - ФОТО
На улице Гюльбалы Алиева в Сабаильском районе Баку завершена работа по реконструкции и обновлению дорожной инфраструктуры. Об этом сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог.
Эта улица протяженностью 8,6 км - одна из наиболее используемых населением, проживающим на этой территории.
Напомним, что ранее были проведены ремонтные работы на улице Эльчина Азизова того же района.
Улица расположена на "20-м участке" района и также интенсивно эксплуатируется. Протяженность улицы 1 км, ширина - 6 метров.
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