На улице Гюльбалы Алиева в Сабаильском районе Баку завершена работа по реконструкции и обновлению дорожной инфраструктуры. Об этом сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог.

Эта улица протяженностью 8,6 км - одна из наиболее используемых населением, проживающим на этой территории.

Напомним, что ранее были проведены ремонтные работы на улице Эльчина Азизова того же района.

Улица расположена на "20-м участке" района и также интенсивно эксплуатируется. Протяженность улицы 1 км, ширина - 6 метров.

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