В результате пожара, сопровождавшегося взрывом, 29 октября 2019 года, примерно в 13:30, на маломерной экспедиционной лодке SOCAR, на участке Каспийского моря, относящегося к Азербайджану, около поселка Гурган Пираллахинского района столицы, сотрудник компании Габиль Мамедов скончался на месте происшествия, другие сотрудники - Азер Велиев, Бахруз Пашаев и работающий по контракту лодочник Халилов Беюкага получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Как передает Day.Az со ссылкой на совместную информацию пресс-служб МЧС и Генпрокуратуры, пострадавшие лица были неотложно доставлены на берег и направлены в медицинское учреждение. К их лечению были привлечены высококвалифицированные врачи, а сам процесс взят под особый контроль руководством министерством здравоохранения.

На данный момент их состояние оценивается как средней тяжести.

По факту в прокуратуре города Баку возбуждено уголовное дело по статье 162.2 (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного Кодекса, создана следственная группа в составе опытных сотрудников МЧС и прокуратуры.

В настоящее время при участии экспертов и специалистов Центра судебной экспертизы министерства юстиции, МЧС, ЗАО "Азербайджанское Каспийское Морское Пароходство" осуществляются необходимые следственно-оперативные мероприятия по установлению причин и других обстоятельств происшествия.

Просьба к пострадавшим в результате происшествия лицам, а также имеющим информацию в связи с данным происшествием, обратиться по горячим линиям "112" МЧС и "961" Генеральной прокуратуры.

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