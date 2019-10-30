Правнук известного азербайджанского нефтепромышленника Гаджи Зейналабдина Тагиева впервые приехал в Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на axşam.az, Албан Клод, долгое время проживающий в Париже, посетил могилу своего знаменитого родственника.

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