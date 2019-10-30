Железные водяные баки, демонтированные в жилых домах Хатаинского района Баку, после обновления кровель и лифтов можно будет заменить на пластмассовые. Как передает Day.Az, об этом сказал в среду Trend заведующий отделом по общественно-политическим и гуманитарным вопросам аппарата Исполнительной власти Хатаинского района Панах Иманов.

По его словам, в настоящее время, по распоряжению Президента Азербайджана капитально ремонтируется кровля зданий. "В этом направлении начаты расширенные работы, с крыш домов демонтируются железные баки и обновляются лифты. На первоначальном этапе будет капитально отремонтирована кровля 192 зданий. В настоящее время работы проводятся в 129 зданиях на улице Самедбека Мехмандарова, Алиаги Шихлинского и на проспекте Гянджа. Также в Хатаинском районе производится замена лифтов в 129 зданиях, 30 лифтов уже заменены", - сказал завотдела.

Иманов также отметил, что в некоторых случаях жильцы ставят баки прямо над шахтами лифтов, что не соответствует технике безопасности. "Сейчас баки демонтируются с крыш, и, по завершению работ, в случае необходимости, могут быть установлены только пластмассовые баки. Самое главное - обеспечить безопасное проживание граждан. Поэтому необходимо устранить нагрузку с крыш зданий", - заявил собеседник агентства.

Завотделом добавил, что организациям, ответственным за проведение данных работ, поручено не нарушать покой жильцов во время демонтажа баков, и демонтировать их только после того, как будет спущена вода.

30%-dək olan cashback-dən indi yararlanın