19 октября была пресечена попытка проведения незаконной акции и других провокационных действий со стороны партий и объединений, входящими в структуру, называющую себя "Национальным советом демократических сил", включая представляющегося председателем партии Народного фронта Азербайджана Али Керимли, которые демонстративно и грубо нарушая закон "О свободном собрании" , вызвали паралич движения транспорта, справедливое недовольство находящихся вокруг людей, нарушение рабочего режима действующих на территории субъектов предпринимательства и в целом общественного порядка перед станцией "28 Мая" Бакинского метрополитена. В отношении 60 лиц были приняты меры согласно требованию законодательства об административных проступках.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, продолжение противозаконных деяний во время этих митингов, которые были организованы руководством НФА и другими лицами, игнорированием законных требований полиции, привело к справедливому негодованию находящихся вокруг людей, сообщили в пресс-службах МВД и Генпрокуратуры.

Несмотря на неоднократные предупреждения о решительном пресечении таких незаконных действий, преследующих цель дестабилизировать ситуацию в республике, в последние дни Али Керимли и другие лица, представленные в руководстве НФА, а также группа предателей, находящаяся в розыске и ранее совершавшая на территории страны преступления, получившая обманом убежище в зарубежных странах, управляемая и финансируемая зарубежными проармянскими кругами, с различных профилей в социальных сетях и интернет-порталах, в том числе посредством каналов "Азербайджан Сааты", "Tуран Tв", "AzerFreedom TV", "Мейдан Tв", "Oсмангызы Tв" и других выступают с призывами к повторному проведению незаконной акции второго ноября, перед станцией Бакинского метрополитена "28 Мая". Также, путем распространения информации личного характера, ведется пропаганда, преследующая цель запятнать профессиональный авторитет, честь и достоинство сотрудников полиции которые, выполняя свой профессиональный долг, пресекли нарушения общественного порядка, направленные на создание социальной розни и враждебности в отношении стражей правопорядка.

Необходимо отметить, что обращение структуры, называемой "Национальный совет", о проведении митинга второго ноября было рассмотрено в Исполнительной власти города Баку и учитывая запрет на проведение собраний в охранных зонах метрополитена, согласно второму пункту третьей части девятой статьи закона "О свободном собрании", для проведения митинга ей была предложена учебно-спортивная база "Нефтчи" в поселке Локбатан, но организаторы в очередной раз распространили информацию о том, что проведут незаконную акцию перед метрополитеном.

Все это вновь показывает, что радикальные оппозиционные силы, не имеющие влияния, социальной опоры среди народа и намеренно отрицающие цивилизованные методы политической борьбы, призывают к проведению уличных шествий, митингов, пикетов именно на запрещенных территориях, подстрекают людей к неподчинению законным требованиям государственных органов, противостоянию, фактически к применению насилия, нарушению порядка и стабильности.

Министерство внутренних дел и Генпрокуратура, заявляют, что любые незаконные действия незначительной оппозиционной группы, выступающей с открытой враждебной позицией против азербайджанской государственности, будут пресечены, и подчеркивают, что партии и объединения, входящие в состав Национального совета, а также представляющийся в качестве председателя партии Народного фронта Али Керимли и другие лица, представленные в этой партии, своими призывами к незаконной массовой акции, провокационными действиями, пропагандирующими насилие и жестокость, подтверждают, что на самом деле они выбрали экстремистский путь насильственного захвата власти, что противоречит Конституции Азербайджанской Республики.

МВД и Генпрокуратура еще раз предупреждают, что в случае проведения мероприятия за пределами территории, предложенной Исполнительной властью города Баку, совершения незаконных действий, выражающихся в нарушении общественного порядка, нормальной работы транспорта, организаций, предприятий и учреждений, спокойствия граждан, неподчинении законным требованиям представителей власти, вся ответственность ляжет на организаторов акции.

В то же время, против нарушителей законодательства будут приняты меры в соответствии со статьями 4, 12 и 16 Закона "О политических партиях", а лица, совершившие противоправные действия будут привлечены к ответственности по статьям УК Азербайджанской Республики 233 (организация действий, способствующих нарушению общественного порядка или активное участие в таких действиях) и 315 (сопротивление или применение насилия в отношении представителя власти).

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