В гейгельском районе разыскивается пропавший без вести пастух.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, житель села Керкендж Шамахинского района Мамед Эллазов 1961 г.р. пропал без вести 27 октября утром в поселке Фирузабад Геранбойского района. По сообщению, М.Эллазов ушел из фермы, где он работал пастухом, и больше не вернулся.

Приметы М.Эллазова: рост 160-165 см, худощавый, волосы темные с проседью, глаза карие.

Покидая ферму мужчина был одет в камуфляжную форму, с шапкой и в кроссовках.

Просьба к обладающим какой-нибудь информацией об М.Эллазове, звонить по следующим номерам: 022-205-22-79, 022-205-50-57 или (055) 545-11-02, (070)252-22-44.

30%-dək olan cashback-dən indi yararlanın