31 октября на территории Биласуварского, Агстафинского и Гахского районов Азербайджана возникнут ограничения в подаче газа.

Как сообщили Day.Az в "Азеригаз", ограничения связаны с проведением работ на газопроводе и устранением обнаруженных утечек.

В связи с этим будут возникать перебои с подачей газа в части упомянутых районов.

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