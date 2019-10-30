По случаю Всемирного дня городов, который состоится 31 октября, 66 новых членов присоединятся к Сети творческих городов ЮНЕСКО.

Как передает Day.Az, в список включена и столица Азербайджана, Баку - в категории Дизайн.

Отметим, что с учетом новых членов, в настоящее время Сеть насчитывает в общей сложности 246 городов. Сеть объединяет города, в основе развития которых лежит творчество, будь то музыка, декоративно-прикладное и народное искусство, дизайн, кинематография, литература медиа-искусство или гастрономия.

Творческие города ЮНЕСКО стремятся поставить творческие и культурные отрасли в основу своих планов развития и обмениваться передовым опытом.



"Во всем мире эти города, каждый по-своему, привержены общей идее о том, что культуре принадлежит не вспомогательная, а главенствующая роль в их стратегиях развития. Это способствует политическим и социальным инновациям, что особенно важно для молодых поколений", - заявила Генеральный директор ЮНЕСКО Одрэ Азуле.

31 октября ЮНЕСКО и представители 24 городов мира отпразднуют Всемирный день городов. По этому случаю ЮНЕСКО мобилизует свои различные городские сети, чья деятельность сосредоточена не только на вопросах культуры, но также на вопросах доступа, интеграции, просвещения по вопросам глобальной гражданственности, защиты прав человека, развития экономики и обеспечения занятости населения, предотвращения изменения климата и устойчивого развития городов. В рамках празднования будут организованы "городские диалоги", призванные продемонстрировать достижения выдающихся городов, которые сделали ставку на инновации и коллективный разум в построении своего будущего.

В рамках партнерства между ЮНЕСКО и Обсерваторией Netexplo также будут продемонстрированы достижения десяти городов, которые используют самые современные технологические инновации на благо граждан для устойчивого преобразования городов по всему миру. Опираясь на данные глобальной сети, состоящей из 20 университетов, десять городов будут награждены за инновационное использование цифровых технологий в интересах социально-экономического и экологического развития.

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