https://news.day.az/society/1171070.html Водитель несколько раз нарушает ПДД и совершает тяжелое ДТП в Баку - ВИДЕО
Камеры зафиксировали момент тяжелого ДТП в Баку.
Водитель несколько раз нарушает ПДД и совершает тяжелое ДТП в Баку - ВИДЕО
Камеры зафиксировали момент тяжелого ДТП в Баку.
Как передает Day.Az со ссылкой на avtosfer.az, водитель автомобиля марки Hyundai во время ожидания на светофоре, грубо нарушая правила дорожного движения, поворачивает направо, где сталкивается с другим автомобилем.
В результате аварии оба водителя получили травмы, автомобили - серьезные механические повреждения.
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