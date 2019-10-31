Камеры зафиксировали момент тяжелого ДТП в Баку.



Как передает Day.Az со ссылкой на avtosfer.az, водитель автомобиля марки Hyundai во время ожидания на светофоре, грубо нарушая правила дорожного движения, поворачивает направо, где сталкивается с другим автомобилем.

В результате аварии оба водителя получили травмы, автомобили - серьезные механические повреждения.

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