Из 1 млн 402 тыс транспортных средств, эксплуатируемых сегодня в Азербайджане, 35% выпущены более 10 лет назад, 23% - более 20 лет назад и 19,1% - более 30 лет назад.

Об этом на пресс-конференции в правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА), сказал министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.

Новость обновляется

30%-dək olan cashback-dən indi yararlanın