Молодой парень из Екатеринбурга решил отправиться в Дубай на самокате. 21-летний Владислав Белозёров выехал из дома 23 июня и проехал половину России прежде чем пересек первую границу в своем путешествии - он прибыл в Азербайджан.

"До того, как отправиться в путешествие, я работал продавцом. Причин, почему я отправился в путешествие много. Когда мне пришла эта идея, у меня была темная полоса в жизни: расставание с девушкой, проблемы на работе, нехватка денег и т.д. К тому же я люблю приключения. Я захотел посмотреть мир и сделать это так, как никто раньше не делал", - рассказал в беседе с Day.Az Влад.

Путешественник признался, что специально поехал через Азербайджан, чтобы посмотреть на страну, на столицу, прочувствовать культуру страны.

"Баку - удивительно красивый город. Пока я успел только посмотреть достопримечательности в близи Приморского бульвара, и то не все. Был в Ичеришехер, Музее ковра, например. Меня очень впечатлила красота города в целом. Уверен, что навсегда запомнятся лондонские такси, Flame Towers, Девичья башня и Старый город. В Баку я планирую пробыть до 3-го ноября, потом поеду в сторону Грузии", - сообщил путешественник.

Влад также рассказал, что решил поехать именно в Дубай, потому что еще в прошлом году хотел встретить там Новый год, но его уволили с работы, а желание побывать в Дубае осталось.

Ф.Агаларова

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