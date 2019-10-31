https://news.day.az/society/1171274.html Тяжелая авария с участием двух автобусов в Баку, есть пострадавшие
Тяжелая авария с участием двух автобусов в Баку, есть пострадавшие
Бакинское транспортное агентство (БТА) приступило к расследованию, в связи с ДТП с участием двух автобусов в Сабунчинском районе Баку, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Агентство.
Сегодня автобус № 106 (госномер 99 RS 657), временно эксплуатируемый перевозчиком Назимом Гахрамановым, столкнулся с автобусом № 49, временно эксплуатируемым ООО "Azland Plaza", сказал глава пресс-службы Агентства Маис Агаев.
По его словам, в ДТП пострадали семь пассажиров.
У обоих перевозчиков были отобраны объяснения в связи с произошедшим ДТП.
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