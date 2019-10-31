https://news.day.az/society/1171347.html В Баку автобус сбил пешехода
В Баку автобус сбил пешехода
В Баку произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла недалеко от торгового центра "Сядяряк".
Житель Баку Сарраф Асиф на управляемом им маршрутном автобусе 124 марки Daewoo (10 TE 234), сбил переходящего дорогу Амара Тагиева (1996 г.р.). А.Тагиев был госпитализирован.
Ведется расследование.
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