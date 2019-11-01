Живущий во Франции потомок знаменитого мецената и нефтепромышленника Гаджи Зейналабдина Тагиева историк Албан Клод впервые приехал в Баку и встретился со СМИ.



Визит организован в рамках проекта молодежной организации ADDIM "Потомки известных азербайджанцев за рубежом", отметил председатель организации Гусейн Джавадзаде, передает Day.Az со ссылкой на Trend.



"Историко-просветительский проект представляет собой большой цикл, направленный на то, чтобы во всем мире находить потомков наших известных азербайджанцев - выдающихся личностей, волею судеб оказавшихся за рубежом, и делать о них интересные материалы. Мы побывали во многих странах, беседовали со многими, и не каждый соглашался на участие в проекте. Спасибо за участие в проекте Албану Клоду, с которым мы познакомились в прошлом году в Париже, и который, как оказалось, с юношеских лет интересуется историей Азербайджана и своих предков из рода Тагиевых и Каджаров", - сказал Гусейн Джавадзаде, отметив, что цикл передач будет представлен в начале следующего года на одном из телеканалов.



Албан Клод ответил на вопросы корреспондента Trend.



Албану Клоду 25 лет, в его семье брат и сестра, он младший. Он праправнук Садыха Тагиева - второго сына от первого брака Гаджи Зейналабдина Тагиева. Садых Тагиев был женат на дочери принца Хан Баба-хана Каджара принцессе Маликсиме Каджар и имел двоих детей: сына и дочь - Зейналабдина и Заринтадж. Заринтадж вышла замуж за своего двоюродного брата по материнской линии принца Бахман Мирзу Каджара (1894-1927) и в этом браке у них родилось двое детей. Албан является внуком Заринтадж. Он - историк, в сферу его научных интересов входит история древнего периода.



Первый раз Гаджи Зейналабдин Тагиева женился на своей двоюродной сестре по отцу (дочь дяди) Зейнаб ханум, в браке с которой родилось трое детей: сыновья - Исмаил (1865-1930) и Садых (1868-1943), а также дочь Ханум (1871-1916). Вторым браком, заключенным в Дербенте в 1896 году, Тагиев женился на дочери генерал-майора Балакиши бека Араблинского - Соне Араблинской (1881-1932). От этого брака у них были пятеро детей: два сына - Мамед (1900-1918) и Ильяс (1903-1939), а также три дочери - Лейла (1898-1947), Сара (1899-1991) и Сурая (1904-1975).



- Албан, вы впервые приехали на историческую родину своих предков. Как себя чувствуете? Поделитесь впечатлениями.

- Я чувствую себя очень счастливым, как дома, очень свободным. Баку поразил меня своей архитектурой, старинными и современными зданиями, добродушием людей. Некоторые сравнивают Баку с Дубаем или другими городами, но так не считаю - у этого города свой неповторимый шарм, здесь в каждом камне живет история. Можно сказать, это было моей юношеской мечтой посетить Баку. Я знал, что предки из Азербайджана, но когда, однажды, в семейных архивах нашел несколько закрытых коробок с фотографиями и документами, то загорелся идеей узнать больше о своем роде. Постепенно я стал собирать информацию и узнал, что мои предки в свое время были сердцем Азербайджана, а Гаджи Зейналабдин Тагиев сделал очень много хорошего для своей страны - строил школы и больницы, различные здания и театры, посылал людей учиться за рубеж, был большим благотворителем и уважаемым человеком, и к его памяти до сих пор с большим почтением относятся в Азербайджане. Он относится к числу тех личностей, чьё имя и деятельность содержат самые хорошие качества, присущие человеку - патриотизм, благородность, щедрость, преданность народу и семье. Тагиев остался в памяти народа благодаря своей общественной, просветительской и благотворительной деятельности. В моем представлении он был еще и философом, который считал своим предназначением помогать людям. Даже когда большевики забрали все его имущество и оставили без средств к существованию, он отнесся к этому философски, мол "Я создан, чтобы созидать и отдавать другим". Недавно я узнал, что в Баку будет установлен памятник в его честь и очень обрадовался. Я видел дизайн памятника, и он мне понравился. Кстати, в своей семье я больше своих родителей, бабушек и дедушек знаю об Азербайджане, о его истории и культуре, что удалось мне на протяжении нескольких лет исследований. Дома постоянно рассказывал об Азербайджане, и все этому удивлялись, и даже моя мама-француженка прониклась любовью к этой стране. К сожалению, моя мать и дядя очень пожилые люди, им более 70 лет, и они не смогли приехать сюда.



- Изучая историю и культуру Азербайджана, что вас больше всего привлекло?



- Азербайджан - это страна древней культуры и славной истории. Мне нравятся ковры, но больше всего увлекла музыка азербайджанского джаз-мугама Этибара Асадли, который живет в Париже. Его исполнение я услышал на мероприятии посольства Азербайджана во Франции. Мое изучение Азербайджана началось с книги Курбана Саида "Али и Нино" - я вчитывался в каждую строчку, в каждое слово, чтобы понять этот народ. К сожалению, я не знаю азербайджанский язык, но обещаю обязательно выучить, чтобы быть ближе этой земле. Более того, я работаю над книгой, посвященной моему роду Тагиевых и Каджаров сквозь призму истории Азербайджана, и визит в Баку поможет мне узнать много нового и пополнить издание новыми фактами и открытиями. Более того, за дни пребывания в Баку, посетив различные места и достопримечательности, побывав в гостях у правнука Гаджи Зейналабдина Тагиева Назима Абдуллаева, у меня поменялось мнение о стране в некоторых вопросах и придется вносить изменения в книгу. Кстати, с Назимом Абдуллаевым я познакомился через Facebook, мы стали общаться и обмениваться фотографиями из семейного альбома, так и узнали, что мы из одного рода Тагиевых. Меня в этой семье очень хорошо встретили, был открыт большой стол, собрались все родственники, беседа прошла в очень доброй и теплой обстановке.



- Видя Вашу любовь к стране, которую впервые посещаете, но которой очень интересуетесь, на ум приходит наша поговорка - кровь тянет к родной земле. Вы и внешне очень похожи на азербайджанца. Может, и невесту себе здесь найдете?



- (Смеется) Мои родственники в Баку уже начали этот процесс (смеется). Кстати, мой старший брат больше, чем я похож на азербайджанца, а сестра - вообще не похожа.



- У Вас интересное имя - Албан? Может это связано с тем, что раньше на территории Азербайджана была Кавказская Албания?



- У моих ближайших родственников во Франции нет азербайджанских имен, только у дяди фамилия - Каджар, а зовут его Даниэль. А почему меня так назвали родители - не знаю. Но видимо и в этом есть Божий помысел - ведь это имя связано с древним Азербайджаном. Кровь все же тянет (смеется)...

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