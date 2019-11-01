В 2022 году в Баку пройдет Международный конгресс астронавтики.

Решение было принято на этой неделе по итогам голосования на Генеральной ассамблее международной астрономической федерации в Вашингтоне (США). Среди городов-кандидатов были такие города, как Сингапур, Рио-де-Жанейро и Нью-Дели.

Темой конгресса будет "Глобальные сложности и возможности: дайте шанс космосу".

Ожидается, что в рамках Конгресса столицу Азербайджана посетят основатель компании Tesla, генеральный директор и главный инженер компании SpaceX Илон Маск и американский предприниматель, глава интернет-компании Amazon.com, владелец аэрокосмической компании Blue Origin, самый богатый человек в мире, Джефф Безос.

Маск и Безос или их представители ежегодно посещают МКА, выступая на нем с речью, предлагая инновационные и футуристические методы освоения космоса и развития космонавтики. Благодаря их присутствию интерес к Конгрессу значительно вырос за последние годы. Поэтому не исключено, что через 2 года они посетят и Конгресс в Баку, где в очередной раз поразят мир своими идеями.

Например, на этой неделе в Вашингтоне Маск сообщил, что начал реализацию амбициозного интернет-проекта Starlink, в рамках которого планирует разместить в космосе в общей сложности 42 тысячи спутников (SpaceX обеспечит раздачу высокоскоростного интернета по всему миру, практически в любом уголке нашей планеты, что может привести к глобальному снижению цен на него).

Тем временем Джефф Безос привез на Конгресс макет своего посадочного аппарата для доставки грузов и людей на южный полюс Луны "Голубая Луна" ("Blue Moon"). Ранее, президент США Трамп поставил задачу своей космической промышленности подготовить все для новой посадки американцев на Луну в 2024 году. На его призыв одним из первых откликнулся именно Безос.

Он работает над этим проектом уже три года. Заявлено, что "Голубая Луна" сможет доставлять на естественный одноименный спутник до 3,6 тонн грузов, используя в качестве топлива водород и кислород. Кстати, их разработчик намерен добывать на дне одного из лунных кратеров.

Напомним, что в этом году на Международном конгрессе астронавтики Азербайджан был представлен большой делегацией. Выступивший на Конгрессе научный советник Совета по космическим вопросам Азербайджанской Республики, доктор физико-математических наук, академик Роальд Сагдеев рассказал о Космической программе Азербайджана и подчеркнул, что Баку достойно проведет Конгресса в 2022 году.

Также Конгресс, наряду с тем, что продемонстрирует всему миру историко-культурные традиции, мультикультуральные ценности и туристический потенциал нашей страны, также имеет важное значение с точки зрения доведения до всего мира реалий Азербайджана.

Отметим, что федерация, объединяющая 398 организаций, представляющих 68 стран, является самой престижной международной организацией, функционирующей в космической сфере. Международный конгресс астронавтики, проводимый с 1950 года в различных странах, является главным мероприятием организации. Этот конгресс является глобальной платформой, объединяющей более 6 тыс. представителей мирового космического сообщества, включая ведущих агентств в космической области, руководителей научных центров и международных организаций, а также известных ученых, профессионалов высокого уровня из частного сектора, студентов и молодых исследователей. В ходе конгресса участники получат возможность ознакомиться с актуальными трендами космической сферы, а также самыми последними инновациями.

З.Мусаев

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