В Агентство пищевой безопасности Азербайджана в октябре этого года поступили 2030 обращений. Как передает Day.Az, об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Агентство.

Из них 374 были связаны с регистрацией и сертификацией, 476 - с операциями по импорту и экспорту, 180 - со случаями нарушения потребительских прав.

Также в Агентство поступили 25 обращений, связанных с пищевым отравлением, из которых подтвердились только восемь.

104 обращения, поступившие в Агентство за указанный период, были связаны с приемом на работу. 871 обращение было связано с другими вопросами.

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