https://news.day.az/society/1171636.html В Азербайджане завершилась выдача пенсий военнослужащим
В Азербайджане завершилась выдача пенсий военнослужащим
В Азербайджане завершена выдача пенсий военнослужащим и служащим, имеющим специальные звания, за сентябрь и октябрь. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения.
По сообщению министерства, пенсии за сентябрь и октябрь были выплачены в полном размере, с учетом их повышения, они были перечислены им на банковские счета.
Выплаты предусмотрены 26-30 числа каждого месяца.
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