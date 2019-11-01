В Азербайджане завершена выдача пенсий военнослужащим и служащим, имеющим специальные звания, за сентябрь и октябрь. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения.

По сообщению министерства, пенсии за сентябрь и октябрь были выплачены в полном размере, с учетом их повышения, они были перечислены им на банковские счета.

Выплаты предусмотрены 26-30 числа каждого месяца.

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